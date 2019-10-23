Украина

Известный политолог Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал президентство Владимира Зеленского, рассказал об особенностях триумвирата «Зеленский — Коломойский — Пинчук». Это один из моментов, которые он осветил в интервью «ФАКТАМ».

«Зеленский был успешным и талантливым актером, а теперь он стал директором собственного театра. Я считаю, что он не намерен уступать Украину Путину, потому что Путин — тоже гениальный актер.

Но у Путина свой театр, а у Зеленского — свой. Зеленскому очень нравится, когда ему аплодируют, и это очень хорошо для Украины, потому что он может хорошие дела делать хотя бы для того, чтобы ему аплодировали и купали его в овациях", — говорит Виктор Бобыренко.

При этом политолог утверждает, что Зеленский также стал собственником, главным режиссером и сценаристом этого своеобразного «театра».

«А Игорь Валерьевич привык, что он сценарист, что он директор труппы, что он Карабас-Барабас. А тут какой-то Пьеро вылез и говорит: нет, это моя труппа. Вот на этом фоне у них и конфликт. Самый умный — Игорь Валерьевич. Возможно, как человек умный, он понимает, что нужно где-то уступать, чтобы только статус-кво, триумвират, сберечь. Но, с другой стороны, мы знаем, что Игорь Валерьевич — это океан. И если его сильно разозлить, то где он остановится в своем цунами», — уверен Виктор Бобыренко.

Ранее сообщалось, что Виктор Бобыренко назвал следующего президента Украины.

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