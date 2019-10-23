Политолог, предсказавший победу Зеленского, рассказал, кто будет следующим президентом

Украина

Следующим президентом Украины, после Владимира Зеленского, снова станет популист, который будет позиционировать себя порядочным человеком, желающим сломать прогнившую систему, тот, кто сможет удачно продать себя электорату. Ведь ментальность украинцев такова, что они постоянно ожидают чуда и кого-то, кто решит все проблемы. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политолог Виктор Бобыренко, который ранее отметил, что сейчас Украиной фактически управляют три человека — Владимир Зеленский, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

«Нация снова будет ожидать следующего мессию. То есть этот сломался — несите нового, но с теми же самыми качествами. Тот, кто сможет продать себя: вот я очень порядочный, целуйте мне руки, я знаю, как вас сделать счастливыми. За этого и будут голосовать», — считает Бобыренко.

По словам политолога, будущий глава государства снова придет на критике.

«Порошенко уже не воскреснет. Уже мы видим, что Юля, как ни возрождается, как птица Феникс, но все равно пепел набился ей в перья и не дает взлететь на ту недосягаемую высоту рейтинга, который когда-то у нее был», — уточняет он.

Политолог отмечает интересную деталь, когда «слуги народа» пытаются выбить кресло у мэра Киева Виталия Кличко. Что, по его мнению, наоборот может нарастить рейтинг самого Кличко.

«Если Кличко покажет себя как боец и на все их выпады будет отвечать: приходите ко мне, я вам в морду дам. Если он покажет себя бойцом, люди могут решить: артиста попробовали — давайте попробуем еще спортсмена. Но, опять-таки, это если Кличко будет играть по сценарию, а сценарий под него — порядочный боец. Тот был порядочный артист, а этот — порядочный боец», — резюмирует Бобыренко.

Напомним, рейтинг президента Владимира Зеленского в октябре упал по сравнению с сентябрем на 7 позиций (до 66%). По мнению политолога Виктора Бобыренко, за два-три года он упадет до рейтинга пятого главы государства Петра Порошенко.

Полный текст интервью с Виктором Бобыренко «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт» и «Скоро „плюсы“ начнут „мочить“ Зеленского» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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