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Происшествия

В сеть попал фоторобот педофила, пристававшего к 9-летней девочке в киевском подъезде

19:59 23 октября 2019 17
Фоторобот
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция расследует обстоятельства преступлений, которые извращенец совершил по отношению к двум девочкам. Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

В Подольском районе в подъезде дома мужчина приставал к 10-летней девочке и касался ее тела. Девочке удалось вырваться из рук извращенца, который после этого скрылся.

По словам пострадавшей, незнакомец имеет худощавое телосложение и рост около 150 см. У него короткие темные волосы и наушники на голове. Преступник был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета злоумышленника — не выговаривает букву «р».

23 октября аналогичный случай произошел в Дарницком районе.

Правоохранители устанавливают личности тех, кто причастен к этим преступлениям. Граждане, которые владеют какой-либо информацией, могут обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по спецлинии 102.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в приставании к детям в школьных туалетах на Подоле.

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