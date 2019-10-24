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Происшествия

Оторванные ноги разбросало по дороге: в Киеве BMW насмерть сбил мужчину (фото)

9:16 24 октября 2019 2677
Разбитое лобовое стекло авто
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на четверг, 24 октября, в Киеве на Большой Окружной дороге около от остановки общественного транспорта Жуляны-2 водитель BMW сбил пешехода, которого от удара разорвало на части. Ранее в столице камеры наблюдения зафиксировали ДТП с участием детей, выскочивших прямо перед едущем по дороге авто.

BMW на Окружной врезалось в пешехода с такой силой, что обе голени и обувь погибшего разлетелись по дороге. Машина, двигавшаяся в сторону Одесской площади, смогла остановиться лишь проехав значительное расстояние. Водителя забрала бригада «скорой», так что правоохранителям не удалось выяснить обстоятельства ДТП, в частности, работал ли в это время светофор.

Не исключено, что свою роль в этом трагическом происшествии сыграл туман. Но, судя по повреждениям, которые получил автомобиль, водитель ехал достаточно быстро, хотя в пределах города скорость ограничена 50 км в час.

На момент подготовки материала личность погибшего установить не удалось. Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Днепр — Запорожье погиб водитель Skoda Octavia, врезавшийся в бетонную стелу с названием населенного пункта. От удара бетонная конструкция развалилась, частично накрыв автомобиль.

Фото автора.

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