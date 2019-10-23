Происшествия

Бросились прямо под колеса: в сеть попал момент ДТП с участием ребенка в Киеве (видео)

В Подольском районе Киева две девочки, решившие перебежать дорогу в непредусмотренном на то месте, выскочили из-за припаркованного грузовика и угодили прямо под колеса проезжающей легковушки. Ранее в сеть попало видео, как в столице грузовик на ходу потерял колесо и чудом ни с кем не столкнулся.

Как сообщает «Киев Оперативный», чрезвычайное происшествие с участием детей случилось на улице Копыловской. Одну из девочек увезли в «Охмадет». «Сейчас с ребенком все более-менее нормально. Конечно, без последствий не обошлось, но реабилитируется. Это видео может служить наглядным примером водителям, которые не учат своих детей правилам безопасности при переходе через дорогу», — говорится в комментарии к видео с моментом ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области, возле села Каролино-Бугаз произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись автомобили ВАЗ и Opel Astra. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, в их числе — два ребенка.

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