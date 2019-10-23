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Бросились прямо под колеса: в сеть попал момент ДТП с участием ребенка в Киеве (видео)
В Подольском районе Киева две девочки, решившие перебежать дорогу в непредусмотренном на то месте, выскочили из-за припаркованного грузовика и угодили прямо под колеса проезжающей легковушки. Ранее в сеть попало видео, как в столице грузовик на ходу потерял колесо и чудом ни с кем не столкнулся.
Как сообщает «Киев Оперативный», чрезвычайное происшествие с участием детей случилось на улице Копыловской. Одну из девочек увезли в «Охмадет». «Сейчас с ребенком все более-менее нормально. Конечно, без последствий не обошлось, но реабилитируется. Это видео может служить наглядным примером водителям, которые не учат своих детей правилам безопасности при переходе через дорогу», — говорится в комментарии к видео с моментом ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области, возле села Каролино-Бугаз произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись автомобили ВАЗ и Opel Astra. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, в их числе — два ребенка.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...