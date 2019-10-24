Девочка выпрыгнула из окна из-за развода родителей: озвучена версия ЧП в киевской школе

Происшествия

В среду, 23 октября, 12-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа киевской школы № 173. Несмотря на то, что семиклассница осталась жива, столичная полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Однако никаких подробностей о том, почему Ангелина прыгнула и не вытолкнул ли ее кто-то в открытое окно, известно не было. Сейчас ситуация начинает проясняться.

Как говорят одноклассники Ангелины, она не выглядела нервной, перевозбужденной или угнетенной. На четвертом уроке даже получила 11 баллов по химии. А после этого, на перемене, вдруг бросила портфель, с разгону запрыгнула на подоконник (окно было открыто для проветривания) и сиганула вниз.

— Перед этим она как будто в шутку говорила: «А вдруг спрыгну? А что если спрыгну?» А потом взяла и спрыгнула, — рассказывают друзья девочки журналистам телеканала «1+1». — Мы рыдали все, даже те, кто с ней особо не дружил.

О том, что могло послужить причиной попытки детского суицида, рассказала одна из учителей Ангелины: мол, в семье у девочки сложная ситуация, разводятся родители. И ребенок, как видно, настолько остро это переживает, что решил свести счеты с жизнью. Родители Ангелины от комментариев отказались наотрез. Даже запретили врачам говорить журналистам о самочувствии их дочери.

Однако всех желающих просят сдать в «Охматдете» кровь для Шкуратенко Ангелины. Девочка с множественными переломами и сильной кровопотерей находится в реанимации. В холле школы № 173 поставят коробку для пожертвований на лечение семиклассницы.

Исполняющая обязанности директора 173-й школы Татьяна Ступак пообещала провести внутреннее расследование, педсоветы, а также тренинги для детей. Последнее было исполнено сразу — с учениками всех 37 классов в день ЧП провели беседу психологи.

— Пятым уроком, сразу же после того как она прыгнула из окна, у нас была социальная педагогика, — рассказала журналистам одноклассница Ангелины. — И там нам говорили, что, если кто-то случилось, нужно все рассказывать классному руководителю и родителям, не держать в себе. Что родителям нужно доверять.

После инцидента меры предосторожности в других школах жилмассива Отрадный ужесточились.

— Если раньше мы позволяли детям находиться в классе на переменах, чтобы отдохнуть, почитать или поесть, то теперь этого не будет, — объяснили «ФАКТАМ» в администрации 52-й специализированной школы Киева, находящейся по соседству с 173-й. — Теперь будем классы закрывать, проветривать, а дети во время перемен будут находиться в коридорах. Хотят поесть — пусть берут свои ланч-боксы и идут в столовую, как положено. Жалко детей, конечно, особенно малышей — они привыкли находиться в классе. Но это нужно для их же блага. Береженого Бог бережет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в селе Надречное на Тернопольщине 14-летняя школьница покончила с собой, прочитав роман «50 дней до моего самоубийства». Это не первый случай в мире, когда подростки сводили счеты с жизнью после его прочтения.

Совсем недавний случай суицида школьника произошел в Китае. Там 13-летний Иван Лю из украино-китайской семьи выпрыгнул из окна квартиры на 13-м этаже в Шанхае. Причиной самоубийства мальчика назвали издевательства со стороны учителя.

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