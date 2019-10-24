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Украина

Сивохо взбудоражил сеть заявлением о выплате пенсий жителям ОРДЛО

10:36 24 октября 2019 549
Сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Сергей Сивохо, недавно назначенный советником секретаря СНБО, взбудоражил сеть своим отчетом о выездном заседании в Краматорске парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, на своей страничке в социальных сетях он написал, что пенсионеры, проживающие в ОРДЛО, «не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги», и заявил, что переселенцев «унижают постоянными проверками» — как долго они провели на территории, подконтрольной правительству.

«Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года. И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем», — пишет Сивохо.

Под этим постом завязалась жаркая дискуссия, многие участники которой указывали на тот момент, что Украина не может выплачивать пенсии гражданам, не выезжающим из ОРДЛО, поскольку территории оккупированы, и государственные институции там не представлены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что по состоянию на начало октября 2019 года почти 260 тысячам пенсионеров из числа вынужденно перемещенных лиц не выплатили пенсии на сумму свыше восьми миллионов гривен. По ее словам, такая ситуация возникла из-за необходимого решения, которое не утвердил Кабмин.

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