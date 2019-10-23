Стало известно, сколько Киев задолжал по пенсиям жителям ОРДЛО

Украина

По состоянию на начало октября 2019 года почти 260 тысячам пенсионеров из числа вынужденно перемещенных лиц не выплатили пенсии на сумму свыше восьми миллионов гривен. Ранее сообщалось, что в марте 2020 года в результате индексации пенсионные выплаты планируют увеличить на 12−13%.

Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, появление задолженности было связано с прекращением выплат и с отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвердил Кабинет министров.

«Общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоявших на учете в органах Фонда на временно оккупированных территориях, с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 млрд гривен», — пишет омбудсмен на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конституционном суде отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников. Теперь выйти на пенсию раньше смогут: до 50 лет — работники летного и летно-испытательного состава, а до 55 лет — работники сферы медицины, образования, соцобеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов.

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