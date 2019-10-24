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Спорт

На 15 мест выше России: Украина поднялась в рейтинге ФИФА

11:49 24 октября 2019 94
Сборная Украины
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В четверг, 24 октября, опубликован обновленный рейтинг ФИФА. Сборная Украины после побед над Литвой (2:0) и чемпионом Европы Португалией (2:1) досрочно обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020 и поднялась в рейтинге на три места — с 25-го на 22-е, обойдя США, Уэльс и Иран (для сравнения: Россия — на 37-й позиции).

Отметим, что в топ-пятерке всего одно изменение: рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляют Бельгия, Франция, Бразилия и Англия, а вот Португалию с пятой строчки сместил Уругвай.

Что же касается других соперников команды Андрея Шевченко в отборочной группе Евро-2020, то Сербия — на 33-й позиции (плюс два места), Люксембург — на 96-й (минус три) и Литва — на 132-й (минус одно).

В ноябре сборная Украины проведет два поединка: 11-го в Запорожье — спарринг с Эстонией и 14-го — отборочный матч Евро-2020 в Белграде с Сербией.

Кстати, УЕФА наказал сербскую федерацию футбола за поведение болельщиков на отборочной игре Евро-2020 против Португалии 7 сентября (2:4). За выбегание фанатов на поле, расистское поведение, а также использование файеров сборную Сербии оштрафовали на 33 тысячи евро и обязали провести ближайших домашних матча под эгидой УЕФА (против Люксембурга и Украины) при пустых трибунах. Правда, наказание на встречу с подопечными Андрея Шевченко носит условный характер.

Напомним, что рекордно высокое для себя 13-е место в рейтинге ФИФА сборная Украины занимала по итогам выступления на ЧМ-2006, где подопечные Олега Блохина дошли до четвертьфинала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Украины Хачериди стал одноклубником Милевского.

Фото ffu.ua

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