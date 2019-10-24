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В Киеве мужчина устроил кровавую резню в подъезде многоэтажки: детали происшествия (фото, видео)
В Киеве полиция задержала мужчину, который в подъезде дома ранил соседа и зарезал его друга в ходе ссоры из-за прошлых обид. Ранее в столице на улице Драйзера на Троещине агрессивный мужчина после словесной перепалки напал на 16-летнего подростка и вонзил ему нож в область сердца.
«В столичную полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки на улице Здолбуновской находятся два человека с ножевыми ранениями, один из которых не подает признаков жизни», — сообщают в отделе коммуникаций. Полицейские, прибывшие по вызову, задержали 48-летнего киевлянина. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.
По словам начальника Дарницкого управления полиции Владимира Ткаченко, задержанный был ранее судим за имущественные преступления.
«Мужчина в подъезде встретил соседа с его другом. Они начали выяснять с ним отношения. В ответ тот достал раскладной нож и несколько раз ударил им оппонентов. В результате 49-летнего соседа с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, а его 39-летний друг от полученных травм скончался на месте», — отметил Владимир Ткаченко.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Кустанайской, 7 местный житель, сделавший замечание шумной компании, получил ножевые ранения в области ребер, бедра и лопатки.
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