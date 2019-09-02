Происшествия

В Киеве едва не зарезали мужчину за сделанное замечание: детали происшествия

В ночь на понедельник, 2 сентября, конфликт с шумной компанией в Киеве едва не стоил жизни мужчине, получившему три ножевых ранения. Ранее на столичной Троещине мужчина ударил ножом в область сердца 16-летнего юношу.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло на улице Кустанайской, 7. По предварительной информации, местный житель вышел на улицу и сделал замечание молодым людям, шумевшим ночью под окнами. Словесная перепалка перешла в драку, во время которой мужчина получил ножевые ранения в области ребер, бедра и лопатки.

Первую помощь пострадавшему оказали патрульные. Прибывшие на вызов медики в срочном порядке увезли раненого в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в кафе на улице Константиновской конфликт с громкой компанией отдыхающих завершился стрельбой — огонь из стартового пистолета открыл владелец заведения. Молодые люди, после закрытия кафе попросившие разрешения еще посидеть на летней площадке, сильно шумели и не хотели расходиться.

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