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Общество и люди

Может ли обычный украинец стать победителем розыгрыша: расследование «Родинного Клуба»

12:32 24 октября 2019 61
Может ли обычный украинец стать победителем розыгрыша Проверяла Призовая Варта

Ежедневно по всему миру компании устраивают акции, приняв участие в которых, можно получить ценный подарок. Во всем существует баланс и, конечно же, кто-то выигрывает, а кто-то остается ни с чем. К тому же, никто не застрахован от проделок мошенников. «Призовая Варта» проверила компанию «Родинний Клуб» и ее щедрые маркетинговые акции, вызывающие подозрения у украинцев.

«Родинний Клуб» в течение 10 лет радует своих пожилых клиентов удобством сервиса. Продукцию компании легко выбрать в каталоге и заказать, сидя на диване. Забрать посылку можно на почте в любом населенном пункте или же ее вручит курьер. Периодически «Родинний Клуб» устраивает денежные розыгрыши, стать победителем которых может любой желающий — достаточно просто совершить покупку через каталог. Раз в три месяца определяется счастливчик, а к «Родинному Клубу» присоединяется все больше людей даже за пределами Украины.

Поводом к расследованию для «Призовой Варты» стала история пенсионерки Лидии Алексеевны. Женщина рассказала, что за 2 года с «Родинним Клубом» ей так и не улыбнулась удача. В то же время на сайте компании есть видеоотчеты со счастливыми победителями, которым трудно не поверить. «Призовая Варта» отправилась к одному из них, чтобы развеять все сомнения.

Александр Борисович из Харькова — яркий пример того, что «Родинний Клуб» проводит акции честно. Пенсионер остался доволен, он готов делать новые заказы и даже советовать компанию знакомым. Подарок мужчина получил в течение месяца. На сайте «Родинного Клуба» можно посмотреть видеоотчет с вручением приза победителю акции.

Чтобы окончательно переубедить заядлых скептиков, «Призовая Варта» лично приняла участие в маркетинговой акции «Родинного Клуба». Победителем автор расследования не стал, но был полноправным претендентом на приз. Представители «Родинного Клуба» уверяют: все участники реальны, а работникам компании участвовать строго запрещено. Каждый розыгрыш компания фиксирует на видео, что целиком доказывает правдивость акций.

«Призовая Варта» также выделила три главные причины, почему некоторые украинцы не верят в акции от «Родинного Клуба»:

  • Во-первых, люди принимают за выигрыш само приглашение поучаствовать.
  • Во-вторых, человек опускает руки, если не выигрывает с первого раза.
  • И в-третьих, люди могли уже однажды столкнуться с мошенниками, поэтому и держатся в стороне.

Всегда ответственно относитесь к выбору компании, особенно в том случае, если цель ваших покупок — участие в маркетинговых акциях.


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