Происшествия

На трассе Киев-Одесса фура влетела в отбойник: сделано важное предупреждение (фото)

На автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков. Напомним, накануне водителей предупреждали о сильном тумане и низкой видимости на автодорогах.

Авария случилась на 125 км трассы в районе населенного пункта Ставище в направлении Киева. Судя по фото, фуры столкнулись, в результате обе влетели в отбойник, а одна еще и перевернулась.

Фото ДТП опубликовала в Facebook патрульная полиция Киевской области, сотрудники которой регулируют движение на данном участке из-за сильного тумана.

В полиции просят водителей учесть эту информацию при планировании собственного маршрута. А также соблюдать правила дорожного движения и реагировать на жесты регулировщиков.

Как сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам синоптиков, в четверг, 24 октября, в большинстве регионов Украины сохранится туманная погода.

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