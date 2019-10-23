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Украина

Киев окутали густые туманы: водителей предупредили об опасности

4:21 24 октября 2019 31
туман
Инф. «ФАКТОВ»

Туманная погода, установившаяся в Украине в последние дни, не только затрудняет видимость на дорогах, вносит коррективы в работу аэропортов, но и сеет панику среди населения о якобы чрезмерном загрязнении воздуха в столице и области.

Как пишет в Facebook глава ГСЧС Николай Чечеткин, ссылаясь на данные метеорологов, такой проблемы нет.

Главный спасатель Украины призывает водителей быть осторожными на дорогах и учитывать очень низкую видимость в 200−500 метров во время тумана.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 24 октября, в большинстве регионов Украины сохранится туманная погода. К тому же бабье лето уже подходит к концу, и приближаются похолодания.

Ранее «ФАКТЫ», публиковали видео Киева, окутанного туманами, с высоты птичьего полета.

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