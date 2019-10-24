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Мир

В цирке медведь напал на дрессировщика: в сеть попало страшное видео

3:11 25 октября 2019 9
Медведь напал на дрессировщика
Инф. «ФАКТОВ»

В Карелии (Россия) во время циркового шоу произошло чрезвычайное происшествие — медведь набросился на дрессировщика прямо на арене. Ранее в Канаде медведь гризли напал на французского композитора Жюльена Готье и загрыз его.

Видео, снятое в Карелии, было опубликовано в Twitter «МБХ Медиа». На кадрах видно, как медведь бросается на дрессировщика после «объятий» на арене. Также заметно, что парень дал медведю лакомство, поощеряя животное за выполнение трюка. «Остановить медведя смогли только с помощью электрошокера. Зрители в панике покинули представление», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Туве (Россия) мужчина смог прогнать напавшего на него медведя, откусив часть языка у хищника.

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