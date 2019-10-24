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Общество и люди

День тещи 2019: поздравления и красивые открытки

21:31 26 октября 2019 427
День тещи
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Каждое четвертое воскресенье октября (в этом году — 27 октября) в мире отмечают Международный день тещи (Mother-In-Law Day).

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые понравятся маме вашей жены.

День тещи

Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно,
За мудрость, ум и доброту!

День тещи

***
С Днем тещи поздравляю
Прекраснейших из женщин,
Желаю, чтоб ценились
Вы выше всех на свете.

Желаю, чтоб души в вас
Не чаяли зятья,
Любили, уважали
Вас, как сыновья.

Любимых ваших дочек
Берегли, лелеяли,
С тещами поспорить
Никогда не смели бы.

Чтобы теща каждая
Зятю улыбалась,
Любовь чтоб в километрах
Меж вами измерялась.

День тещи

***
Тещенька любимая,
Сегодня праздник твой,
Будь Господом хранимою,
На сердце — лишь покой!

Здоровья тебе крепкого
На долгие года,
Делами и советами
Нам помогай всегда.

С прекрасным настроением
Всегда шагай вперед,
Пусть крупное везение
Тебя в дороге ждет!

День тещи

***
Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в вас!
Улыбайтесь лучезарно
Каждый день и каждый час!

День тещи

Напомним, ранее мы писали о том, как теща спасла зятя из зубов крокодила.

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