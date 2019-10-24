Общество и люди

День тещи 2019: поздравления и красивые открытки

Каждое четвертое воскресенье октября (в этом году — 27 октября) в мире отмечают Международный день тещи (Mother-In-Law Day).

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые понравятся маме вашей жены.

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно,

За мудрость, ум и доброту!

***

С Днем тещи поздравляю

Прекраснейших из женщин,

Желаю, чтоб ценились

Вы выше всех на свете.

Желаю, чтоб души в вас

Не чаяли зятья,

Любили, уважали

Вас, как сыновья.

Любимых ваших дочек

Берегли, лелеяли,

С тещами поспорить

Никогда не смели бы.

Чтобы теща каждая

Зятю улыбалась,

Любовь чтоб в километрах

Меж вами измерялась.

***

Тещенька любимая,

Сегодня праздник твой,

Будь Господом хранимою,

На сердце — лишь покой!

Здоровья тебе крепкого

На долгие года,

Делами и советами

Нам помогай всегда.

С прекрасным настроением

Всегда шагай вперед,

Пусть крупное везение

Тебя в дороге ждет!

***

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,

Моя женушка вся в вас!

Улыбайтесь лучезарно

Каждый день и каждый час!

Напомним, ранее мы писали о том, как теща спасла зятя из зубов крокодила.

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