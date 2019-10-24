В Киеве поймали банду клофелинщиц (фото, видео)

Происшествия

В четверг, 24 октября, в одном из столичных кафе на площади Вокзальная трое женщин подмешали в напиток случайному знакомому вещество, выпив который мужчина потерял сознание, а придя в себя, обнаружил пропажу телефона и банковских карточек. Ранее в Киеве задержали 15-летнюю девушку, которая в кафе подсыпала посетителям сильнодействующий препарат.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, сотрудники полиции начали отрабатывать прилегающую территорию и в районе автостанции заметили женщин, которые подходили под описание пострадавшего.

Следственно-оперативная группа обнаружила у женщин не только вещи пострадавшего, но и бутылочку с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. «Выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен», — сообщил начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко.

То, что мужчину ограбили именно эти женщины, подтвердили и записи камер видеонаблюдения, установленных в кафе. Задержанные — жительницы Киева и Винницкой области, двое из них — ранее судимые за кражи.

«Действия женщин квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц, их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им по согласованию с процессуальными руководителями — прокурорами — сообщения о подозрении», — отметил Андрей Крищенко и добавил, что задержанных проверят на причастность к похожим преступлениям.

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