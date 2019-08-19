Происшествия

Об орудующих в Киеве и других городах Украины бандах «клофелинщиков» «ФАКТЫ» писали уже не раз. Случаев, когда люди соглашаются на предложение незнакомого человека выпить, а приходят в себя на следующий день, понимая, что у них украли деньги и документы, становится все больше. Чаще всего это происходит на железнодорожном вокзале и автовокзалах Киева. Жертвы «клофелинщиков», как правило, попадают в больницу и с трудом могут вспомнить лица людей, которые их отравили. Поэтому задержать таких преступников довольно сложно. Но в этот раз их таки задержали. На днях стало известно, что сотрудники киевской полиции взяли четверых «клофелинщиков», которые искали жертв не на вокзалах, а в кафе и ресторанах. Среди преступников была даже 15-летняя девушка! Ее роль заключалась в том, чтобы мило общаться с потенциальными жертвами, которым потом незаметно подсыпали клофелин. С ее помощью бедняги легче шли на контакт.

«Если бы там были только мужчины, я точно не осталась бы. Но те две девушки внушали доверие»

Киевлянка Марина (женщина попросила не называть ее фамилии) признается: никогда не могла предположить, что попадется на удочку «клофелинщиков». Марина чиновник, работает в Кабинете министров Украины. Вечером 17 июля она, как всегда, возвращалась с работы.

— У меня есть машина, но я часто оставляю ее возле станции метро «Дарница» и еду в центр на метро, чтобы не стоять в пробках, — рассказала «ФАКТАМ» Марина. — Так было и в тот день. Вечером после тяжелого рабочего дня я вернулась на Дарницу и уже собиралась садиться в машину, когда вдруг позвонила подруга. Сказала, что поругалась с мужем и спросила, можно ли у меня переночевать. Я согласилась. Мы договорились, что подожду ее у метро, после чего вместе поедем ко мне домой. Чтобы не сидеть в машине, зашла в небольшой ресторанчик и решила подождать подругу там.

Я сделала заказ и сидела в соцсетях. Когда в телефоне стала садиться батарея, отдала его официантке, чтобы та поставила на зарядку. На компанию за соседним столиком сначала даже не обратила внимание. Они подошли ко мне минут через двадцать. Двое мужчин и две девушки. Одному на вид было чуть больше двадцати лет, другому — около пятидесяти. А девушки совсем молодые, одной из них явно не было и восемнадцати. Мужчины — иностранцы, скорее всего, кавказцы. А девушки наши. Все прилично одеты, явно небедные. Они веселились, девушки громко смеялись и даже танцевали. Потом они окликнули меня: мол, присаживайтесь за наш столик. Я отказалась. «Ну что вы? Давайте познакомимся! — уговаривали девушки. — Такой хороший вечер». Я опять вежливо отказалась.

Они подходили ко мне, наверное, раз восемь. Я сказала, что вот-вот приедет моя подруга и мы с ней уедем. Но, когда забрала телефон у официантки, подруга перезвонила и сообщила, что помирилась с мужем и поэтому не приедет. Я хотела уходить, но эта компания меня остановила: «Вы уже никуда не спешите? Давайте все-таки знакомиться!»

Если бы там были только мужчины, я точно не осталась бы. Но те две девушки внушали доверие. И они, и мужчины начали рассказывать о себе. Парень помоложе сообщил, что недавно прилетел из Турции, где у него какой-то бизнес… Они каждому заказали по бокалу вина. Я сказала им, что не буду пить, ведь за рулем. Но слово за слово, и они уговорили меня «хотя бы пригубить». Я сделала буквально пару глотков. После этого — провал. Не знаю, что было дальше, совершенно ничего не помню.

Очнулась в больничной палате. Возле меня было много врачей и сотрудников полиции. Я ужасно себя чувствовала. Меня тошнило, кружилась голова, не могла разговаривать. Врач сказал, что это отравление клофелином. И что доза была очень большой. Причем настолько, что, если бы у меня были хронические проблемы со здоровьем, могла бы и не выжить. Очевидно, что клофелин подсыпали в бокал вина, который принесла официантка. У преступников была возможность это сделать, ведь я отлучалась в туалет. Они отравили меня вечером, а я пришла в себя только в полдень следующего дня. Меня тут же стали допрашивать полицейские — им было важно сделать это быстрее, чтобы задержать преступников. Я, как могла, описала каждого из них.

— Что у вас украли?

— Сначала я узнала о том, что пропали две с половиной тысячи гривен, которые были у меня в кошельке. И все банковские карточки. С одной карточки они успели снять четыре тысячи гривен. К счастью, не успели украсть деньги со второй, где было 30 тысяч. Эти деньги я отложила на отпуск. Ехать должна была через два дня. Еще украли мобильный телефон, кольца и часы Gucci. Но самое ужасное — они украли мой автомобиль! Вытащили из сумочки ключи, открыли мою машину, затолкали меня в салон и спокойно поехали. Уже потом я посмотрела записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ресторане и возле него, и увидела, что происходило после того, как я потеряла сознание.

«Преступники положили меня на скамейку на автобусной остановке»

— Я уснула прямо за столиком, — продолжает Марина. — Преступники взяли мою сумочку, достали оттуда ключи от машины. Тут пришел еще один мужчина, их пятый сообщник. Он взял ключи, сел в мое авто и около 15 минут катался на нем по району. Когда вернулся, те четверо, которые меня отравили, взяли меня под руки и в бессознательном состоянии вынесли из ресторана (этот момент тоже зафиксирован на видео). Как рассказывали оперативники, они катались по городу часа два. Я все это время находилась в салоне. Потом заехали на заправку, а после этого четверо отравителей пересели в такси. Меня перенесли туда же. Пятый преступник поехал дальше на моей машине и в тот же вечер ее продал.

Камеры видеонаблюдения, установленные в ресторане, зафиксировали, как преступники тащат потерявшую сознание женщину на улицу

Через три дня автомобиль Марины нашли сотрудники полиции.

— В тот момент машину уже перепродавали через третьи руки, — говорит пострадавшая. — Кстати, таксиста, который в ту ночь вез меня и четверых преступников, тоже нашли. Он сказал, что мое состояние его сразу насторожило. Говорит, спросил у преступников: «Что с женщиной?» Тот, которому около пятидесяти лет, сказал: «Это моя жена напилась, не обращай внимания». Точно знаю, что они возили меня по Борщаговке, а в результате высадили возле станции метро «Левобережная» на автобусной остановке. Просто положили на скамейку. Я там лежала без сознания до тех пор, пока люди не вызвали «скорую».

Я пролежала в больнице три дня. Врачи не хотели меня отпускать, но в результате разрешили продолжить лечение амбулаторно. После такого теперь боюсь даже разговаривать с незнакомыми людьми. Я едва не умерла. В то время как я без сознания лежала на скамейке на улице, дома меня ждал 14-летний сын. Он чуть с ума не сошел от переживаний. Сын узнал, что я жива, только на следующий день, когда пришла в себя и смогла вспомнить домашний номер телефона.

Автомобиль Марине придется возвращать через суд.

— Хорошо, хотя бы машину нашли, — вздыхает женщина. — Преступников задержали, я их опознала. Знаю, что их взяли в тот момент, когда они ехали во Львов.

В прокуратуре Киева «ФАКТАМ» рассказали, что задержаны четыре человека.

— Двое мужчин и две женщины, одна из которых действительно несовершеннолетняя, — сообщил «ФАКТАМ» заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 Алексей Ясь. — Ей 15 лет. По записям с камер видеонаблюдения нам удалось восстановить все события того вечера. Очевидно, что все четверо задержанных действовали заодно. Они познакомились с потерпевшей, несколько раз пытались завязать с ней разговор, а когда им это удалось, предложили выпить. В алкогольный напиток был подмешан сильнодействующий медицинский препарат.

Четырех подозреваемых арестовали без права внесения залога

— Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей, — продолжает Алексей Ясь. — Двое мужчин — граждане Грузии и Азербайджана. Женщины — украинки. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога. Они признают свою вину. Проверяется информация о причастности этих людей к аналогичным преступлениям. Уголовное производство открыто по статьям «Разбой» и «Незаконное завладение транспортным средством». Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

«Клофелинщики» часто орудуют на киевских вокзалах и даже в такси

Несколько месяцев назад «ФАКТЫ» рассказывали о банде таксистов-«клофелинщиков». Трое преступников, которые травили, а потом грабили своих жертв, зарегистрировали свой автомобиль как тот, что используется в службе такси. Своим жертвам представлялись таксистами, предлагали их подвезти. В ноябре 2018 года познакомились возле одного из развлекательных заведений с двумя женщинами. Предложили подвезти их домой. Спросили адрес. По дороге завели разговор на отвлеченную тему, а потом уговорили выпить кофе. Когда женщины потеряли сознание, подозреваемые нашли у них ключи от квартиры, занесли туда обеих и ограбили. Женщины находились без сознания больше суток. Когда наконец пришли в себя, с трудом смогли вспомнить, что с ними было. А второй случай произошел 8 марта: у мужчины, которого точно так же угостили кофе, украли десять тысяч гривен, драгоценности и телефон.

Таксистов-«клофелинщиков» задержали. Сейчас они находятся под стражей, им предъявлено обвинение по статье «Разбой».

Еще одно место, где уже несколько лет орудуют «клофелинщики» — столичный железнодорожный вокзал. Среди преступников часто встречаются цыгане. Например, два года назад полицейские задержали на горячем трех «клофелинщиков» — их взяли сразу после того, как они угостили очередную жертву отравленным портвейном и ограбили.

Людей, ограбленных на вокзале при помощи клофелина, десятки. Одних злоумышленники уговаривают выпить с ними водки, других угощают кофе или чаем. Когда человек, придя в себя, понимает, что его ограбили, примет преступников вспомнить, как правило, не может.

Последние несколько лет такие случаи все чаще происходят с атошниками. Например, клофелин, подмешанный в кофе 40-летнему бойцу АТО Сергею Васильеву, привел к трагическому исходу. Сергея отравили на киевском железнодорожном вокзале в 2016 году. Человека в военной форме дворник обнаружил рано утром в пятистах метрах от вокзала. Вызвали «скорую», но мужчине уже нельзя было помочь.

Когда жене Сергея позвонили из военкомата и сообщили, что ее мужа нашли мертвым на вокзале, женщина не поверила. Сергей не сказал ей, что едет домой. Хотел сделать жене сюрприз на день рождения. Последний раз он звонил своему боевому товарищу около одиннадцати часов вечера и сообщил, что добрался до столицы на харьковском поезде, взял билет на Винницу, должен был выезжать около четырех часов утра. Последний звонок был в 2:45. До поезда оставалось чуть больше часа. Вероятнее всего, именно в это время он стал жертвой «клофелинщиков». Друг погибшего рассказал, что Сергей не употреблял алкоголь, а вот кофе выпить мог. Скорее всего, кофе его и угостили.

В уголовном деле по факту убийства Сергея Васильева до сих пор нет подозреваемых. Полицейские не раз опрашивали работников вокзала, но не нашли никаких улик.

К смерти двух человек привела и деятельность «голосеевского клофелинщика», орудовавшего на киевском центральном автовокзале и возле разных станций метро. Мужчина подходил к прохожим, заводил с ними разговор (мог просто попросить подсказать дорогу), после чего предлагал вместе выпить кофе или пиво. Это последнее, что удавалось запомнить жертвам преступника. Дальше они теряли сознание. Приходили в себя уже в больнице и узнавали, что их ограбили.

Преступника задержали в ноябре 2017 года. Он признался в тридцати преступлениях. Двух потерпевших спасти не удалось. Когда этих людей обнаружили на улице прохожие, им уже нельзя было помочь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве правоохранители задержали «клофелинщицу», травившую сильнодействующим препаратом иностранцев.

Фото предоставлено Главным управлением Нацполиции в Киеве



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