Готовлю за раз 50 котлет: Настя Каменских раскрыла подробности семейной жизни с Потапом

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, которая сейчас наслаждается отдыхом с мужем Потапом на берегу океана, накануне дала откровенное интервью каналу «Украина», в котором раскрыла неизвестные ранее подробности свадьбы, рассказала о жизни после замужества, здоровом питании и заинтриговала выходом нового сексуального клипа.

Настя призналась, что на самом деле они с Потапом в начале сотрудничества ненавидели друг друга. Во время туров ездили в разных машинах и останавливались в разных отелях. Постепенно они смогли наладить рабочие отношения, которые переросли в дружбу, а затем в крепкие чувства. Свой роман, говорит Настя, они не скрывали, а просто не выносили его на публику.

Дату свадьбы они выбрали за год до события. Об этом знал только ограниченный круг близких людей. Настя призналась, что серьезно занимается не только своим здоровьем, но и следит за питанием мужа.

«Вынесла из дома муку, масло, готовлю только на оливковом. Обычно я готовлю полезную еду на два-три дня. Делаю пасту, запекаю рыбу, котлеты из кролика. Обычно за раз готовлю 50 котлет. Но, бывает, их хватает на один день. У Леши хороший аппетит», — смеясь рассказала Настя в программе «Зірковий шлях».

Певица также призналась, что сейчас у них с Алексеем не бывает конфликтов, а спорные ситуации решают разговорами. «Очень спокойно. С огромным уважением друг к другу. Мы не ссоримся вообще», — говорит Настя в рубрике «Кава з перцем».

Она поделилась, что свободное время, когда они вдвоем бывают в Киеве, предпочитают проводить вместе.

«Недавно так совпало, что оказались в городе. Решили провести день вместе. Леша отменил все дела и назначил свидание. Мы прошли от Арки дружбы народов до Парка Славы», — поделилась Каменских.

Также она заверила, что пока не беременна, как бы не присматривались поклонники к ее животику. «Когда я буду беременной, об этом все узнают», — обещает Настя.

Также NK обещает очень скоро порадовать своих поклонников новой работой — клипом «Elefante», в котором предстанет в сексуальных образах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Потап стал счастливее после свадьбы с Настей Каменских.

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