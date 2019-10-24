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Светится от счастья: Настя Каменских восхитила сеть пляжной фотосессией

10:53 24 октября 2019 316
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая звездная пара Потап и Настя Каменских, изменившие жизнь друг друга, решили сделать небольшой перерыв в работе и отправились в романтический отпуск. Певица и продюсер отдыхают в экзотической стране на берегу океана. Они уединились в эко-бунгало с небольшим собственным пляжем.

Первыми фото с отдыха Настя поделилась в Instagram. На них видно, что с погодой повезло не очень, океан штормит, на улице пасмурно. Тем не менее, настроение у Потапа и Насти отличное. Певица умилила сеть яркой фотосессией на пляже. На снимках естественная Настя позирует без макияжа, с кудрявыми волосами. Однако фигуру показывать не стала. На купальник она набросила прозрачную накидку.

Поклонники заподозрили, что певица может быть беременной. Однако в сториз видно, что спортивному животику Насти можно только позавидовать.

«Точно беременна!», «Секси», «Какая ты умничка. Очень красивая», «Воздушная», «Похоже, кто-то беременный», «Беременна! И одежду носит скрывая живот», — пишут в комментариях.

Потап показал только одно фото с отдыха.

Ранее Настя Каменских рассказала о Потапе в спальне. А он, в свою очередь, не устает признаваться, что певица сделала его счастливее. Из-за занятости звездные супруги пересекаются иногда в аэропортах. Настя признавалась, что иногда они занимаются сексом в необычных местах.

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