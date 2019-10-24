Украина

В "Слуге народа" есть нардепы, которые следят за коллегами по фракции и докладывают руководству

В президентской фракции «Слуга народа», некоторые народные депутаты которой попали в коррупционный скандал и были вынуждены пройти проверку на «детекторе лжи», существует внутренняя служба безопасности, которая отслеживает парламентариев.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Отметив, что буквально с первого заседания новой Рады с членами их фракции пытались «договорится о сотрудничестве», он добавил: «Депутаты рассказывали об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно».

Впрочем, по его словам «внутренняя служба» не следит за парламентариями и не прослушивает их телефоны. И это не то, чтобы полноценная «партийная СБУ», а группа, в которую также входят «более информированные» депутаты.

«То есть у вас есть определенные депутаты во фракции, которые ходят и смотрят, что происходит вокруг?» — спросили у нардепа. «Ну, не следят, но, скажем так, делают выводы», — ответил Александр Корниенко и добавил, что в «Слуге народа» таких депутатов «достаточное» количество.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко оскандалился выступлением на «Первом канале» российского ТВ. Он фактически позвал одного из главарей боевиков Пушилина на переговоры под предлогом того, что «сторонам» нужно «писать новый Минск».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter