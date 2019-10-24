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Украина

Взятки предлагали: появились детали проверки «слуг народа» на полиграфе

14:42 24 октября 2019 210
Ольга Василевская-Смаглюк
Инф. «ФАКТОВ»

Проверку на детекторе лжи прошла народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Первым проверку прошел нардеп Александр Качура. Об этом сообщает «Украинская правда».

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявляет, что результаты проверки показали: депутат Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

«Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов. Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные — это зафиксировано — предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения», — отметила Половникова.

По словам полиграфиста, подробные результаты теста в письменном виде будут готовы только в пятницу, так как они нуждаются в «тщательном просмотре и определенном времени».

Исследование Василевской-Смаглюк проводилось перед камерами и длилось чуть больше 40 мин. Процедуру транслировали в прямом эфире.

Фото: Владимир Струмковский
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nardep-ot-slugi-naroda-zayavila-chto-24-oktyabrya-privedet-poligrafologa-na-komitet-rady-1 369 800.html

Ранее сообщалось, что проверка «слуг народа» на полиграфе вызвала едкую реакцию сети.

Фото: Владимир Струмковский

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