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Польша упрощает трудоустройство для украинцев: что происходит

16:59 24 октября 2019 542
врачи
Инф. «ФАКТОВ»

Польша, в последние годы страдающая от дефицита врачей, нашла оригинальный способ привлечь в страну квалифицированный медперсонал. Ставка сделана на медиков из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе и на украинских врачей.

В настоящий момент, среди двух миллионов украинских трудовых мигрантов в Польше, есть немало специалистов с высшим медицинским образованием. Но поскольку процесс подтверждения диплома длительный и дорогостоящий, украинские врачи работают на позициях фельдшеров и младшего медперсонала. Теперь в Польше задумались над тем, чтобы облегчить процедуру нострификации документов об образовании.

Как сообщает Gazeta Prawna, в Минздраве Польши уже разработан проект закона о том, чтобы к врачебным специальностям допускать специалистов без предварительной нострификации диплома. Проект все еще обсуждается, на нынешнем этапе в документе зафиксировано, что разрешение будут выдавать на пять лет, причем трудоустройство будет разрешено не во все медучреждения, а в конкретную больницу, где больше всего не хватает врачей. Выдачей таких временных лицензий будут заниматься медкомиссии при местных органах власти.

В Польше признают, что в последнее время наблюдается отток медицинских специалистов из страны — их переманивают в другие страны ЕС, обещая высокие стартовые зарплаты. Кроме того, многие студенты-медики, пройдя обучение за пределами Польши, не спешат возвращаться на родину.

Напомним, ранее польские работодатели начали жаловаться на отток украинских заробитчан в соседние Чехию и Словакию, а также в страны Западной Европы. Освоившись в Польше, трудовые мигранты начинают искать места с более высокими зарплатами. Ранее статистика выявила, что около семидесяти процентов работающих в Польше украинцев вынуждены идти на работу, не соответствующую их образованию.

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