Боевики из гранатометов обстреляли сотрудников «Луганскводы»

Украина

24 октября на Донбассе боевики обстреляли работников областного коммунального предприятия «Лугансквода», которые выполняли ремонт в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС). Это очередной случай нарушения оккупантами мирных договоренностей. Об обстреле пресс-центр ООС сообщает в Facebook.

Сотрудники «Луганскводы» проводили ремонт в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» возле остановки «Зеленый гай». С украинской стороны были предоставлены гарантии соблюдения режима «Тишина» до 17:00, а боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17. В результате были ранены двое сотрудников коммунального предприятия.

При этом оккупанты не смогут переложить вину на украинских военных, так как от позиций ВСУ до места обстрела было более 2,5 км, а максимальная дальность полета гранаты из АГС-17 составляет 2 100 метров.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказал уверенность в разведении сил на Донбассе.

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