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Разведение войск на Донбассе сорвано: боевики снова обстреляли Золотое
На Донбассе вновь срывается разведение сил возле Золотого в Луганской области. За текущие сутки в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы два вражеских обстрела и все в районе многострадального поселка.
Так, утром 20 октября враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов возле Золотого-4. Кроме того, велся обстрел около соседнего села Ореховое в направлении Золотого-5. Вооруженные формирования РФ и ее наемники применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
Напомним, 18 октября в районе Золотого боевики вели обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Жители населенного пункта Золотое написали коллективное обращение президенту и просят не отводить армию на данном участке линии разграничения.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!