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Украина

Разведение сил на Донбассе: Зеленский сделал уверенное заявление

19:58 23 октября 2019 177
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Украина ведет подготовку к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского на Донбассе, которое сорвалось из-за обстрелов и протестных акций. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию «Сегодня».

«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто неизвестна», — цитирует Зеленского «Сегодня».

Напомним, 1 октября в Минске украинской стороной была согласована так называемая «формула Штайнмайера», применение которой должно урегулировать конфликт на Донбассе. Во многих городах Украины прошли митинги и акции протеста «Нет капитуляции», во время которых украинцы призывали Зеленского искать другие пути разрешения конфликта на Донбассе.

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