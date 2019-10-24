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В Бельгии открыли «представительство» боевиков «ДНР»: появилась реакция Украины
В Бельгии был создан центр так называемой «Донецкой народной республики» — ситуацию с ним держат на контроле МИД и посольство Украины. Боевики вновь пытаются легализовать свое квази-образование. Об этом сообщает УНН.
«Информация об открытии в Бельгии представительства или представительского центра так называемой Донецкой народной республики является очередной попыткой России и ее оккупационной администрации во временно оккупированных районах Донецкой области легитимизировать свое присутствие под прикрытием квази-образований», — заявили украинские дипломаты.
В посольстве убеждены в том, что позиция Королевства Бельгия и ее официальных лиц остается неизменной — Бельгия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных границах.
Украинские дипломаты сотрудничают с внешнеполитическим ведомством Бельгии для нейтрализации действий, которые могут использоваться пропагандой РФ в информационной войне.
Ранее сообщалось, что из-за резкого сокращения численности населения в оккупированной части Донецкой области отменяют электропоезда.
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