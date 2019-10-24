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Украина

В Бельгии открыли «представительство» боевиков «ДНР»: появилась реакция Украины

19:35 24 октября 2019 65
Вывеска в стиле «ДНР»
Инф. «ФАКТОВ»

В Бельгии был создан центр так называемой «Донецкой народной республики» — ситуацию с ним держат на контроле МИД и посольство Украины. Боевики вновь пытаются легализовать свое квази-образование. Об этом сообщает УНН.

«Информация об открытии в Бельгии представительства или представительского центра так называемой Донецкой народной республики является очередной попыткой России и ее оккупационной администрации во временно оккупированных районах Донецкой области легитимизировать свое присутствие под прикрытием квази-образований», — заявили украинские дипломаты.

В посольстве убеждены в том, что позиция Королевства Бельгия и ее официальных лиц остается неизменной — Бельгия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных границах.

Украинские дипломаты сотрудничают с внешнеполитическим ведомством Бельгии для нейтрализации действий, которые могут использоваться пропагандой РФ в информационной войне.

Ранее сообщалось, что из-за резкого сокращения численности населения в оккупированной части Донецкой области отменяют электропоезда.

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