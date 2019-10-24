Хэллоуин 2019: забавные поздравления и открытки

Общество и люди

Таинственный праздник и веселый праздник Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украине заимствовали его «развлекательную часть» — декорации, тыквы, костюмы, поздравления.

«ФАКТЫ» предлагают вам подборку веселых поздравлений.

С Хэллоуином. Желаю яркого и веселого, фееричного и устрашающего, захватывающего и непредсказуемого, удивительного и до ужаса интересного праздника. И, вопреки всем жутким поверьям, я желаю, чтобы твоя тыква превратилась в роскошную карету, которая домчит тебя к звездам счастья и удачи!

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Настало время страшилок. Поздравляю с Хэллоуином и желаю, чтобы сегодня аж дух захватывало и было всё до жути интересно. Весёлого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. И пусть сегодня ведьмы летают на мётлах, оживают мумии и просыпаются духи, а ты всегда, слышишь — всегда оставайся на пике счастья!

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Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

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Поздравляю с Хэллоуином! Желаю тебе сегодня выбрать самый страшный костюм, чтобы испугались все невзгоды и печали и никогда к тебе не приближались. Оставь страхи только для хэллоуинских масок и веселись сегодня по полной!

Напомним, ранее Кейт Миддлтон с детьми заметили в супермаркете, где они покупали костюмы на Хэллоуин.

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