Стиль жизни

Кейт Миддлтон с детьми заметили в супермаркете покупающей костюмы на Хэллоуин (фото)

Кейт Миддлтон и ее старших детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту заметили в одном из супермаркетов популярной британской сети Sainsbury's в городе Хардвик (графство Кембриджшир).

Кейт и дети выбирали костюмы на Хэллоуин. 53-летняя покупательница Кэти Уиттакер рассказала об этом изданию The Mirror. Женщина говорит, что не поверила своим глазам, увидев семейство. Она также сумела тайком сделать фотографию Кейт возле кассы самообслуживания. Хотя сопровождавший семью телохранитель следил за окружающими, предупреждая их не делать снимков.

По словам женщины, одетую в черное и «красивую, как всегда» герцогиню с детьми сопровождал один охранник.

Кейт спрашивала шестилетнего сына и четырехлетнюю дочку, кем бы они хотели нарядиться на праздник. К сожалению, Кэти не увидела, какие костюмы они выбрали. Детские костюмы ведьмы и скелета стоят в Sainsbury's по девять фунтов (около 11,5 доллара).

Поклонники Кейт восхитились в соцсетях ее скромностью и простотой.

Супругу принца Уильяма уже не в первый раз видят в недорогих магазинах. Иногда она посещает их одна, иногда — с детьми. Так, в прошлом году на Рождество они посетили дисконт-магазин The Range.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы и Меган Маркл в фиолетовом появились на публике.

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