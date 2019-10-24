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Два гола защитника «Сент-Этьена» помогли «Александрии» сыграть вничью в Лиге Европы: видеообзор матча
В четверг, 24 октября, в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (к слову, городе-побратиме украинского Луганска с 1959 года) «Александрия» уступила местному одноименному клубу.
Лига Европы УЕФА, 3-й тур
«Сент-Этьен» (Франция) — «Александрия» (Украина) — 1:1
«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Да Силва, М’Вила, Юссуф, Ахолу (Будебуз, 46), Норден (Аби, 63), Амума, Берич (Буанга, 74).
«Александрия»: Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Лучкевич (Шастал, 80), Банада, Ковалец (Довгий, 83), Третьяков (Бабогло, 90+3), Ситало.
Голы: Да Силва (8) — Да Силва (14, в свои ворота).
Команда Владимира Шарана с большими трудностями добиралась во Францию. Делегация украинской команды провела накануне в аэропорту пару лишних часов, поскольку авиаслужбы в связи с погодными условиями не давали разрешения на взлет, и в итоге с большой задержкой александрийцы таки добрались до места своей дислокации, после чего провели предматчевую тренировку на «Жоффруа Гишаре».
Букмекеры особо не давали шансов украинской команде в гостевом поединке (впрочем, как и против других соперников по группе), и хозяева оправдали прогнозы специалистов уже в дебюте встречи. Левый защитник Да Силва подключился к атаке, получил мяч в штрафной и с довольно острого угла точно пробил мимо Панькива в дальний угол, приведя в восторг заполненные трибуны 42-тысячной арены.
Впрочем, через шесть минут тот же защитник, действуя по принципу «и вашим, и нашим», заставил болельщиков немного умолкнуть. Гости выбежали в контратаку, Третьяков прострелил в штрафную с левого фланга, Ситало до мяча не дотянулся, зато за него это сделал Да Силва, от ноги которого мяч и залетел в ворота.
В целом, ответный гол добавил уверенности александрийцам, которые умело сдерживали атакующий порыв соперника, но при минимуме голевых возможностей как у одних, так и у других ворот болельщики забитых мячей так и не увидели.
В итоге, результативная ничья — 1:1, благодаря которой «Александрия» остается «на плаву» и не выпадает из борьбы за выход в плей-офф. Для этого через две недели во Львове необходимо уже обыгрывать «Сент-Этьен».
Отметим, что в другом матче группы I, несмотря на два гола украинца Яремчука, бельгийский «Гент» дома не смог обыграть немецкий «Вольфсбург» — 2:2 (Яремчук, 41, 90+4 — Вегхорст, 3, Жоао Виктор, 24).
Положение команд в группе после трех туров: 1. «Вольфсбург» — 5 очков, 2. «Гент» — 5, 3. «Александрия» — 2, 4. «Сент-Этьен» — 2.
В следующем туре, который состоится 7 ноября, «Александрия» примет во Львове «Сент-Этьен», а «Гент» сыграет в Германии с «Вольфсбургом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».
Фото ФК «Сент-Этьен»
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