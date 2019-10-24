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Общество и люди

День инженерных войск Украины: открытки и поздравления

21:28 2 ноября 2019 35
День инженерных войск Украины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 3 ноября, отмечается День инженерных войск Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.

День инженерных войск

Инженерные войска —
Это наша голова!
Это гордость всей страны,
Поздравляем от души!
Мы желаем вам успеха,
Оптимизма, без хлопот,
Знаем, труд ваш — не потеха,
Пусть вам в жизни повезет!

День инженерных войск
***
Желаю я военным инженерам —
Находчивым, отважным и умелым,
Прекрасного здоровья, настроения,
И дальше развивать свои уменья,
Чтоб отдыхать могли они порою,
И неба мирного над головою.


***
Нынче праздник отмечают
инженерные войска!
От души вас поздравляем
И не просто, а в стихах!
Мы желаем вам здоровья!
Много-много лет прожить,
Жить в согласии с любовью,
И с фортуною дружить!

День инженерных войск

***
Ты строишь понтоны, мосты и дороги,
Берешь на себя переправы,
Войсками командуешь мудро и строго —
Подтянутый, бодрый и бравый!
Любви тебе, мира, поменьше заботы,
А больше успеха в любимой работе.

Напомним, что 14 октября украинцы поздравляли военных с Днем защитника Украины.

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