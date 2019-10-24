День инженерных войск Украины: открытки и поздравления

Общество и люди

В воскресенье, 3 ноября, отмечается День инженерных войск Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.

Инженерные войска —

Это наша голова!

Это гордость всей страны,

Поздравляем от души!

Мы желаем вам успеха,

Оптимизма, без хлопот,

Знаем, труд ваш — не потеха,

Пусть вам в жизни повезет!



***

Желаю я военным инженерам —

Находчивым, отважным и умелым,

Прекрасного здоровья, настроения,

И дальше развивать свои уменья,

Чтоб отдыхать могли они порою,

И неба мирного над головою.



***

Нынче праздник отмечают

инженерные войска!

От души вас поздравляем

И не просто, а в стихах!

Мы желаем вам здоровья!

Много-много лет прожить,

Жить в согласии с любовью,

И с фортуною дружить!

***

Ты строишь понтоны, мосты и дороги,

Берешь на себя переправы,

Войсками командуешь мудро и строго —

Подтянутый, бодрый и бравый!

Любви тебе, мира, поменьше заботы,

А больше успеха в любимой работе.

Напомним, что 14 октября украинцы поздравляли военных с Днем защитника Украины.

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