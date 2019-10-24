- 22:20 Пугачева уходит со сцены? Примадонна сделала неожиданное заявление
- 21:48 Сначала разбили памятник, теперь — мемориальную доску: на Житомирщине осквернили память погибшего бойца АТО
- 21:28 День инженерных войск Украины: открытки и поздравления
- 20:59 Придется сидеть: Дубневич заявил, что у него нет денег на 100-миллионный залог
- 20:47 Альварес — Ковалев: где смотреть исторический бой
- 20:40 Задача минимум — впихнуть Донбасс: раскрыта тактика Путина в Украине
- 20:03 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 19:54 В Москве застрелили главного борца с экстремизмом в Ингушетии: момент убийства попал на видео
- 19:33 Проблемы с сердцем и зубами: гороскоп здоровья на ноябрь для всех знаков Зодиака
- 19:22 Сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по шахматам
- 19:19 Дубневичу назвали "цену" за избежание ареста
- 18:31 Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак
День инженерных войск Украины: открытки и поздравления
В воскресенье, 3 ноября, отмечается День инженерных войск Украины.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.
Инженерные войска —
Это наша голова!
Это гордость всей страны,
Поздравляем от души!
Мы желаем вам успеха,
Оптимизма, без хлопот,
Знаем, труд ваш — не потеха,
Пусть вам в жизни повезет!
***
Желаю я военным инженерам —
Находчивым, отважным и умелым,
Прекрасного здоровья, настроения,
И дальше развивать свои уменья,
Чтоб отдыхать могли они порою,
И неба мирного над головою.
***
Нынче праздник отмечают
инженерные войска!
От души вас поздравляем
И не просто, а в стихах!
Мы желаем вам здоровья!
Много-много лет прожить,
Жить в согласии с любовью,
И с фортуною дружить!
***
Ты строишь понтоны, мосты и дороги,
Берешь на себя переправы,
Войсками командуешь мудро и строго —
Подтянутый, бодрый и бравый!
Любви тебе, мира, поменьше заботы,
А больше успеха в любимой работе.
Напомним, что 14 октября украинцы поздравляли военных с Днем защитника Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…