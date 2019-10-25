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Слава Каминская оказалась под капельницей (фото)
Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно рассказала о новом романе, оказалась под капельницей.
Об этом певица сообщила в Instagram.
«Ненавижу болеть, особенно на гастролях.1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается», — пожаловалась она.
Певица попросила писать ей в комментариях рецепты, которые помогут стать на ноги. «Если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала», — подчеркнула она.
Фото под капельницей Слава добавила. И это не размытое селфи, а качественный снимок. На нем видно, что Каминской ставят капельницы не в больничной палате, а выглядит певица крайне изможденной, но красивой.
Напомним, что недавно Каминская разошлась с мужем.
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