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Шоу-бизнес

Слава Каминская оказалась под капельницей (фото)

8:29 25 октября 2019 348
Слава Каминская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно рассказала о новом романе, оказалась под капельницей.

Об этом певица сообщила в Instagram.

«Ненавижу болеть, особенно на гастролях.1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается», — пожаловалась она.

Слава Каминская

Певица попросила писать ей в комментариях рецепты, которые помогут стать на ноги. «Если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала», — подчеркнула она.

Фото под капельницей Слава добавила. И это не размытое селфи, а качественный снимок. На нем видно, что Каминской ставят капельницы не в больничной палате, а выглядит певица крайне изможденной, но красивой.

Напомним, что недавно Каминская разошлась с мужем.

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