Хотела сохранить семью: Слава Каминская рассказала о непростых отношениях с бывшем мужем

Шоу-бизнес

Известная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, развод которой стал большой неожиданностью, сделала откровенное признание о непростой семейной жизни уже с бывшим мужем Эдгаром Каминским.

Их называли одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса, у них родились прекрасные дети — сын Леон и дочь Лаура. Но оказалось, что не все так радужно в этой семье.

«Были моменты, когда мы хотели развестись. Такое желание периодически возникало у обоих. Подавали заявление в ЗАГС, потом забирали», — сказала Слава Каминская в комментарии программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», но просила не выпускать это в эфир.

Известно, что в 2017 году инициатором развод был именно Эдгар. Слава до последнего старалась сохранить семью. 1 июля стало известно, что пара официально развелась. Причин разрыва они не называют. Говорят, что оказались слишком разными. А Эдгар назвал свои критерии идеальной женщины и намекнул на сложные отношения бывшей жены с его матерью.

После развода Слава ведет активную жизнь, демонстриует шикарную фигуру в купальнике. Недавно она провела незабываемый отдых с друзьями на яхте.

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