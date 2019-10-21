Слава Каминская после развода закрутила новый роман

Шоу-бизнес

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая развелась с мужем Эдгаром Каминским после пяти лет брака, закрутила новый роман. Певица счастлива в отношениях, но не спешит называть имя своего избранника. Она считает, что «счастье любит тишину».

«Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину», — рассказала Каминская в интервью «Светской жизни».

Слава не исключает, что снова выйдет замуж. Но обещает не терпеть рядом с собой человека, который ей не подходит.

«Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой», — считает певица.

С Эдгаром она не поддерживает отношения, общается исключительно ради детей. Сын Леон и дочь Лаура постоянно проживают с мамой. Но Эдгар часто проводит время с ними, забирает детей к себе. Слава только рада отношениям отца и детей. Она призналась, что и сейчас не может понять, почему Эдгар решил расторгнуть их брак. Слава уверяет, что сама бы никогда не разрушила семью, в которой есть дети.

«Я до сих пор не знаю, почему мы расстались. Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. И я может немножко старше и мудрее, а кто-то молод и хочется погулять, но когда-то же придет ум», — откровенно рассказала Каминская.

Певица предполагает, что мужу не нравилось то, что у нее на все было свое мнение, часто не соглашалась с ним.

Недавно Слава заинтриговала подписчиков в сети фото в свадебном платье. Подписчики предположили, что певица снова собралась замуж. А на свадьбе друзей певица отвоевала у коллеги по группе Виктории букет невесты.

Напомним, летом Слава провела яркий отпуск на яхте с друзьями.

Певица Ани Лорак больше не скрывает роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. В интервью звезда впервые рассказала о том, как зарождались новые чувства и об отношения с возлюбленным.

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