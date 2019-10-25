- 09:08 На Северном мосту в Киеве столкнулись сразу четыре авто: образовалась огромная пробка
- 09:06 Иллюзии Зеленского о Путине рассеиваются: озвучено важное наблюдение
- 08:41 Священник из Почаева посвящает стихи убитому террористу "Гиви": сеть вскипела
- 08:32 «Динамо» в поединке Лиги Европы разошлось миром с «Копенгагеном»: хроника и видеообзор матча
- 08:29 Слава Каминская оказалась под капельницей
- 08:03 На рынке в Киеве прогремел взрыв: первые подробности, фото и видео
- 08:00 Банкнота в 1000 гривен: как отличить настоящую от поддельной
- 07:58 Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством, — Оксана Забужко
- 07:37 При подагре прикладывать тепло к распухшему пальцу ноги нельзя
- 07:34 Покушение на активистку в Запорожье: подозреваемого задержали
- 07:31 Рыба на гриле: легкий рецепт, мангал не обязателен
- 07:19 Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные
Священник из Почаева посвящает стихи убитому террористу "Гиви": сеть вскипела
В Киеве на недавнем митинге под Офисом президента был замечен священник из Почаева Александр Марценюк. В свое время церковник писал стихи в честь террористов на Донбассе, причем ликвидированного боевика «Гиви» называл «воином Михаилом», а украинских военных — «убийцами Донбасса».
В соцсетях пользователи недоумевают, как после стольких лет открытой российской агрессии против Украины можно списывать военные действия на Донбассе на «не ужившиеся вместе запад и восток». Не меньше вопросов вызывает и тот факт, что после всех публичных высказываний священника СБУ не имеет к нему вопросов, а церковный деятель вольготно чувствует себя в Украине.
Напомним, боевика «Гиви» ликвидировали в Донецке в феврале 2017 года. На террористе лежит вина за множество военных преступлений: за обстрелы из тяжелых орудий украинских населенных пунктов, пытки украинских военных, жестокое обращение с гражданскими лицами, мародерство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.