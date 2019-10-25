Священник из Почаева посвящает стихи убитому террористу "Гиви": сеть вскипела

Украина

В Киеве на недавнем митинге под Офисом президента был замечен священник из Почаева Александр Марценюк. В свое время церковник писал стихи в честь террористов на Донбассе, причем ликвидированного боевика «Гиви» называл «воином Михаилом», а украинских военных — «убийцами Донбасса».

В соцсетях пользователи недоумевают, как после стольких лет открытой российской агрессии против Украины можно списывать военные действия на Донбассе на «не ужившиеся вместе запад и восток». Не меньше вопросов вызывает и тот факт, что после всех публичных высказываний священника СБУ не имеет к нему вопросов, а церковный деятель вольготно чувствует себя в Украине.

Напомним, боевика «Гиви» ликвидировали в Донецке в феврале 2017 года. На террористе лежит вина за множество военных преступлений: за обстрелы из тяжелых орудий украинских населенных пунктов, пытки украинских военных, жестокое обращение с гражданскими лицами, мародерство.

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