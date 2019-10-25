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Происшествия

На Северном мосту в Киеве столкнулись сразу четыре авто: образовалась огромная пробка (видео)

9:08 25 октября 2019 115
ДТП на Северном мосту в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

С учетом того, что столицу уже длительное время окутывает густой туман, водителям советуют быть особо осторожными на дорогах. Возможно, погодные условия стали причиной серьезного ДТП на Северном мосту в Киеве.

Видео с места происшествия выложили в соцсетях на страничке «dtp.kiev.ua». «В Киеве на Северном мосту (в сторону „Почайной“) столкнулось несколько автомобилей. Пробка. Полиция на месте», — говорится в комментарии к видео, выложенному Ириной Кусой.

Тем временем гугл-карты показывают, что движение на самом мосту, а также в близлежащих районах со стороны Троещины, изрядно затруднено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков. В районе населенного пункта Ставище в направлении Киева обе тяжелые машины влетели в отбойник, а одна еще и перевернулась.

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