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Общество и люди

Киев окутал густой туман: в сети делятся впечатляющими фото столицы

11:05 24 октября 2019 474
Туман над Киевом
Инф. «ФАКТОВ»

Киевляне продолжают делиться в социальных сетях фотографиями столицы, окутанной туманом, который в течение последних дней существенно усложняет движение не только на дорогах, но и является причиной задержек и отмены рейсов в аэропортах.

Из Instagram Reltourcom

Из Instagram Reltourcom

Из Instagram olegnikitindev

Из Instagram lina_intyuk

Из Instagram yarik_minenko

Из Instagram Nasulios

Из Instagram Nasulios

Из Instagram Vladlikhovidov

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», окутанный туманами Киев сняли с высоты птичьего полета и выложили видео в сеть.

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