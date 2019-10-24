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- 11:05 Киев окутал густой туман: в сети делятся впечатляющими фото столицы
Киев окутал густой туман: в сети делятся впечатляющими фото столицы
Киевляне продолжают делиться в социальных сетях фотографиями столицы, окутанной туманом, который в течение последних дней существенно усложняет движение не только на дорогах, но и является причиной задержек и отмены рейсов в аэропортах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», окутанный туманами Киев сняли с высоты птичьего полета и выложили видео в сеть.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...