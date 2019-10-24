Киев окутал густой туман: в сети делятся впечатляющими фото столицы

Общество и люди

Киевляне продолжают делиться в социальных сетях фотографиями столицы, окутанной туманом, который в течение последних дней существенно усложняет движение не только на дорогах, но и является причиной задержек и отмены рейсов в аэропортах.

Из Instagram Reltourcom

Из Instagram Reltourcom

Из Instagram olegnikitindev

Из Instagram lina_intyuk

Из Instagram yarik_minenko

Из Instagram Nasulios

Из Instagram Nasulios

Из Instagram Vladlikhovidov

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», окутанный туманами Киев сняли с высоты птичьего полета и выложили видео в сеть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter