Спорт

После недели еврокубковых противостояний матчами в Мариуполе, Запорожье, Киеве, Харькове и Львове стартует второй круг чемпионата Украины по футболу. Киевское «Динамо», не сумевшее одолеть в домашней встрече Лиги Европы «Копенгаген» (1:1), на родном «Олимпийском» сыграет с «Карпатами». Без травмированных Бойко, Кадара, Бурды и дисквалифицированного де Пены (у львовян не сыграют исчерпавший лимит желтых карточек Вербный и арендованный у «бело-синих» Дубинчак). Напомним, что в прошлом сезоне «зелено-белые» сенсационно обыграли динамовцев на их поле — 2:0.

«Мы отдадим все силы в Киеве для того, чтобы привезти во Львов победу и порадовать наших болельщиков качественной игрой», — заявил главный тренер «Карпат» Роман Санжар.

Действующий бронзовый призер премьер-лиги «Александрия» отправилась в Харьков на игру с «Шахтером», опережающим «Динамо» на целых 10 очков, прямо из Франции, где в еврокубковой дуэли разошлась миром с «Сент-Этьеном» (1:1). Последний раз подопечные Владимира Шарана (из-за перебора желтых карточек команде не поможет форвард Безбородько) отбирали очки у горняков еще в ноябре 2017-го (2:1 в Харькове), после чего потерпели пять подряд поражений с общим счетом 2:10.

«Мариуполь», прервавший в прошлом туре свою безвыигрышную серию, примет новичка премьер-лиги «Колос», который настрадался от грандов (поражения от «Динамо» и «Шахтера» с общим счетом 0:10). Набравшая ход «Заря» в Запорожье сыграет с «Ворсклой», не побеждающей уже шесть (!) туров подряд. На столичной динамовской арене «Олимпик», покинувший последнее место в турнирной таблице, сразится с «Днепром-1», который в трех последних турах не набрал ни одного очка и ни разу не поразил ворота оппонентов.

За тремя очками в гости к аутсайдеру премьер-лиги «Львову» отправится занимающая третью позицию «Десна». К слову, львовяне никого не могут одолеть в родных стенах с 21 октября прошлого года — 16 (!) матчей подряд.

Чемпионат Украины. 12-й тур

26 октября (суббота)

«Мариуполь» — «Колос» 14:00 «Футбол 2»

«Заря» — «Ворскла» 17:00 УНИАН

«Олимпик» — «Днепр-1» 17:00 «Футбол 2»

27 октября (воскресенье)

«Львов» — «Десна» 14:00 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Александрия» 17:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Карпаты» 17:00 «2+2»

Положение команд после 11 туров:

1. «Шахтер» — 33 очка;

2. «Динамо» — 23;

3. «Десна» — 20;

4. «Александрия» — 19;

5. «Заря» — 19;

6. «Колос» — 14;

7. «Мариуполь» — 13;

8. «Днепр-1» — 11;

9. «Карпаты» — 9;

10. «Олимпик» — 8;

11. «Ворскла» — 8;

12. «Львов» — 8.

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»), Богдан Леднев («Заря»); 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в Лиге чемпионов не смог победить загребское «Динамо».

Фото ФК «Динамо»



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