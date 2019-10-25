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Украинцы попали в серьезное ДТП в Турции: первые подробности
В Турции на дороге Денизли — Анталья в ДТП попал микроавтобус, перевозивший десятерых украинских туристов и сопровождающего их гида. Ранее в Чехии в результате ДТП в больницу попали десять украинцев.
Как сообщает издание Milliyet, по предварительным данным, в Турции микроавтобус столкнулся с трактором и, вылетев с дороги, врезался в ограждение. На место чрезвычайного происшествия было направлено большое количество полицейских и медиков. Раненых отправили в госбольницу Аджипаям.
Также сообщается, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Сколько именно человек пострадало, издание не уточняет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше в результате ДТП погибли четверо украинцев — двое мужчин скончались на месте происшествия, еще один умер в больнице. За жизнь самого юного пострадавшего врачи боролись несколько дней, но вскоре скончался и он.
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