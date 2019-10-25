24.91 / 25.21 27.55 / 28.02
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинцы попали в серьезное ДТП в Турции: первые подробности

10:20 25 октября 2019 409
ДТП с украинцами в Турции
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции на дороге Денизли — Анталья в ДТП попал микроавтобус, перевозивший десятерых украинских туристов и сопровождающего их гида. Ранее в Чехии в результате ДТП в больницу попали десять украинцев.

Как сообщает издание Milliyet, по предварительным данным, в Турции микроавтобус столкнулся с трактором и, вылетев с дороги, врезался в ограждение. На место чрезвычайного происшествия было направлено большое количество полицейских и медиков. Раненых отправили в госбольницу Аджипаям.

Также сообщается, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Сколько именно человек пострадало, издание не уточняет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше в результате ДТП погибли четверо украинцев — двое мужчин скончались на месте происшествия, еще один умер в больнице. За жизнь самого юного пострадавшего врачи боролись несколько дней, но вскоре скончался и он.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

поклонская

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

октябрь

Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные

Меган Маркл

«А ты спрашивала отца, вcе ли у него в порядке?», — cестра Меган Маркл обрушилась на нее с критикой, обвиняя в лицемерии (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер