Происшествия

В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших (фото)

Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле села Несовице в Чехии. Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших — 3 женщины и 7 мужчин. В ДТП попали граждане, ехавшие на заработки, сообщает Mukachevo.net.

«Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено в 4:50», — сообщил представитель пожарной службы округа Висково.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее украинцы попали в ДТП в Венгрии. Тогда микроавтобус Mercedes с пассажирами из Украины врезался в дерево. Шестеро человек получили тяжелые травмы, из них троим понадобились неотложные хирургические операции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter