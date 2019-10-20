24.81 / 25.14 27.50 / 28.01
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших (фото)

16:34 20 октября 2019 170
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле села Несовице в Чехии. Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших — 3 женщины и 7 мужчин. В ДТП попали граждане, ехавшие на заработки, сообщает Mukachevo.net.

«Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено в 4:50», — сообщил представитель пожарной службы округа Висково.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее украинцы попали в ДТП в Венгрии. Тогда микроавтобус Mercedes с пассажирами из Украины врезался в дерево. Шестеро человек получили тяжелые травмы, из них троим понадобились неотложные хирургические операции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Керченский мост не помог: в России объяснили, почему в Крыму такие дорогие продукты

Елена Лисовая

Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

Пушилин

Кремль выдвинул Пушилину последнее китайское предупреждение

Гороскоп

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер