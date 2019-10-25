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Модные показы, путешествия и вечеринки: что постит в Instagram новая "Мисс Украина-Вселенная" Анастасия Суббота (фото)

Новой обладательницей короны «Мисс Украина-Вселенная-2019» стала 26-летняя профессиональная модель Анастасия Суббота из Запорожья. Девушка с детства увлекается конкурсами красоты, является обладательницей титула «Мини мисс Запорожье».

Также Анастасия занимается веб-дизайном, увлекается живописью и спортивной хореографией, обожает рыбалку.

Раньше она была натуральной блондинкой, но перекрасилась в рыжий цвет. Говорит, это добавило ей уверенности и принесло удачу.

В Instagram Анастасия благодарит всех за поздравления и публикует эффектные фото, демонстрируя свою фигуру. Судя по публикациям, Настя работает, любит путешествовать и активно проводить время.

Настя любит дорогое шампанское.

Не гламуром единым живет Суббота. Она навещала в госпитале наших защитников, поздравляла их с праздником 14 октября.

Модель публикует посты на украинском языке, использует поэзию.

Также у Анастасии есть множество фото с подиума. Она принимала участие в показах многих дизайнеров.

Стоит отметить, что откровенными снимками модель не злоупотребляет, есть несколько фото в купальниках с отдыха, на котрых можно рассмотреть тату на бедре.

У Насти есть парень. Однако его имя она не называет и не публикует совместные фото. В сети она лишь хвастается роскошными букетами. Согласно контракту, она как минимум год не может выйти замуж.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как прошел конкурс «Мисс Украина». Читайте также интервью с обладательницей короны Маргаритой Пашой.

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