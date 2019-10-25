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Обладательницей титула «Мисс Украина-Вселенная-2019» стала Анастасия Суббота из Запорожья (фото)

9:42 25 октября 2019 559
Мисс Украина-Вселенная Анастасия Суббота
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Стало известно имя обладательницы почетного титула и короны конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная-2019». Гала-финал прошел поздним вечером 24 октября в одном из самых фешенебельных отелей в центре Киева. Из 16 финалисток в возрасте от 17 до 27 лет компетентное жюри после нескольких дефиле выбрало пятерку сильнейших. В этом году девушек оценивали глава национального комитета «Мисс Украина-Вселенная» Анна Филимонова, певица Даша Астафьева, российская телеведущая и модель Виктория Боня, модели Анна Вергельская, Мария Лити и другие.

Победительницей конкурса стала 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Корону ей передала обладательница титула прошлого года Карина Жосан.

Для Анастасии это не первый конкурс красоты. В детстве она получила титул «Мини мисс Запорожье». Девушка занимается веб-дизайном, является профессиональной моделью. Анастасия также увлекается живописью и спортивной хореографией. В свободное время обожает порыбачить.

Суббота представит Украину на международном конкурсе «Мисс Вселенная». На подготовку у нее есть всего два месяца, конкурс состоится 8 декабря в США.

Первой «Вице-мисс Украина-Вселенная» стала 26-летняя Лиза Ястремская из Киева, второй вице-мисс — 19-летняя киевлянка Янина Рыбалко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как прошел конкурс «Мисс Украина», а также о первом скандале, в который успела влипнуть обладательница короны Маргарита Паша.

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