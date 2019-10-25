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Иди на жизнь: Тина Кароль выпустила новую песню (видео)

11:48 25 октября 2019 130
Тина Кароль
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Тина Кароль, показавшая недавно подросшего сына Вениамина, порадовала поклонников долгожданной премьерой. Звезда представила новую песню-манифест «Иди на жизнь». Это очередная трогательная, жизнеутверждающая композиция. Ее певица называет судьбоносной. Тина кароль надеется, что песня поможет вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

«Внутри каждого из нас есть маленький ребёнок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренно делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!», — сказала Тина Кароль, представляя песню.

Слова и музыку написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита певицы «Сдаться ты всегда успеешь».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что новая песня «Перевал» группы «Океан Эльзы» стала саундтреком к фильму «Захар Беркут».

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