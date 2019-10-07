Песня "Океана Эльзы" стала саундтреком к фильму "Захар Беркут" (видео)

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Новая песня «Перевал» группы «Океан Эльзы», выступившей недавно в Минске, стала саундтреком к историческому фильму Ахтема Сеитаблаева «Захар Беркут». Слова и музыку написал лидер «Океана Эльзы», народный депутат Святослав Вакарчук. В клип вошли кадры из картины, а также сцены с Вакарчуком, дополнительно снятые в декорациях.

«История Захара Беркута и отважных тухольцев — это история об одной из главный вещей в мире — о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том самом мужестве, которое не раз всем нам помогало преодолеть крутые повороты судьбы и перевалы. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. Я уже видел рабочие материалы фильма, и это правда круто», — рассказал Вакарчук.

В фильме показаны события 1241 года, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается возле подножья. Но ночью несколько местных охотников — братья Беркуты — тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Обезумев от ярости, хан решает пойти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Но небольшая группа горных охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить врага.

Напомним, фильм снят по одноименной повести Ивана Франко. Это совместная украинско-американская работа. Сорежиссером картины стал Джон Винн, над сценарием работали Ярослав Войцишек и Рич Ронат.

Главные роли исполнили Алекс МакНиколл, Роберт Патрик («Терминатор 2»), Поппи Дрейтон, Томми Фленаган, Андрей Исаенко и Олег Волощенко. Основные сьемки проходили в Карпатах, в частности, на озере Синевир и Манявском водопаде, а также в специально построенных декорациях.

В украинский прокат фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева выйдет 10 октября 2019 года, а телевизионная премьера после проката состоится на канале «Украина».

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