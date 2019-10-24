Копия папы: Тина Кароль показала подросшего сына (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Тина Кароль, взволновавшая недавно поклонников соблазнительным фото в полотенце, впервые за долгое время показала подросшего сына Вениамина. Вместе с ним звездная мама отправилась во Львов. Под совместным снимком в Instagram Тина написала, что Веня растет точной копией своего отца Евгения Огира, который ушел из жизни шесть лет назад. Порой певице больно смотреть на сына, который все больше напоминает Тине Женю, его черты и характер.

«Он — копия папы! В характере, в поведении, в выборе одежды и еды. И лицо… Он растет и я вижу лицо своего мужа перед собой. Иногда щемит в сердце, сложно, но я горжусь и радуюсь», — пишет Кароль.

Певица говорит, что воспитывает сына довольно строго. В своем возрасте Веня уже понимает, что он — мужчина в семье, мамина опора и поддержка. Тина не скрывает, что ранний отъезд из дома повлиял на характер мальчика, заставил его повзрослеть раньше времени.

«Мне нужна опора, он знает об этом. Я должна его подготавливать к жизни раньше, чем это делают детки в Украине. И я знаю, что он нормально возьмет на себя эту ответственность, потому что у него отец был таким»., — признается певица.

Секретом своего воспитания Тина называет любовь и поддержку. Она считает, что на детей нельзя давить, а особенно — бить. Родителей, которые применяют физическое насилие к детям, она называет обделенными интеллектом.

«Главное, чтобы дети не ощущали, что вы на них давите. Я получала нормально, считаю это неправильным. Это какая-то слабость интеллекта… Когда вы бьете своего ребенка ремнем — это слабость вашего интеллекта. Вы должны объяснить разницу между одним или другим. Без битья ребенка ремнем. Если я считаю до трех, то сын знает, что три — это финал. Конечно, у нас есть какие-то „стычки“. Но это все решаемо. Дети должны знать, что они — личности. И пришли в этот мир, чтобы открыть свою личность. Жить, а не бояться!» — поделилась Тина Кароль.

Напомним, Вениамин учится в Великобритании. Там он живет в украинской семье, занимается музыкой и патриотическими танцами.

Недавно Тина Кароль дала откровенное интервью, в котором рассказала о переломном моменте в жизни.

Сейчас певица является ведущей шоу «Танці з зірками», в каждом эфире которого демонстрирует яркие образы.

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