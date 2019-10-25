Украина

В Украине начался отопительный сезон: пока холодные батареи в Одессе и Херсоне

Учитывая обещанное синоптиками похолодание, в большинстве областей стартовал отопительный сезон. Кроме школ, детсадов и больниц, понемногу начинают подключать к теплу и жилые дома. В Ивано-Франковской области включили отопление на большинстве объектов жилого фонда, в Харькове подключена половина домов.

Статистику по состоянию на 24 октября приводит Минрегионразвития. С утра 25 октября начался отопительный сезон и в Киеве.

Пока что не начинали отопительный сезон лишь Одесская и Херсонская области. В южных регионах теплее, чем в среднем по Украине, днем ожидается до +19 градусов, а потому с подачей тепла в дома энергетики не спешат.

По данным Минрегиона, в целом по Украине горячими батареями могут похвастаться 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% жилых домов.

Напомним, осенью стало известно, что проблемы с отопительным сезоном могут возникнуть в городе Смела (Черкасская область) и Новом Роздоле (Львовская область).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter