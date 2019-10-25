Происшествия

В Харькове устроили перестрелку: фото и видео с места происшествия

В Харькове возле супермаркета «Восторг» по улице Клочковской случилась перестрелка. Как рассказывают очевидцы, вооруженная группировка обстреляла двоих мужчин на парковке возле торгового центра. Пострадавших увезли в больницу, один скончался в машине скорой помощи.

Киллеры (их было как минимум двое, возможно, трое) скрылись с места преступления на автомобиле. В городе была введена операция «Сирена». Вскоре полиция нашла машину, ее бросили недалеко от места преступления и подожгли.

Полиция пока что устанавливает личности пострадавших. По информации харьковского сайта «Город Х», целью стрелков мог быть Григорий Исаков, бывший участник клуба «Оплот», ранее уже переживший покушение.

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Сумской мужчина устроил стрельбу. Оружие пошло в ход после бытового конфликта между двумя группами молодых людей.

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