24.90 / 25.19 27.54 / 28.00
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове устроили перестрелку: фото и видео с места происшествия

13:39 25 октября 2019 956
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове возле супермаркета «Восторг» по улице Клочковской случилась перестрелка. Как рассказывают очевидцы, вооруженная группировка обстреляла двоих мужчин на парковке возле торгового центра. Пострадавших увезли в больницу, один скончался в машине скорой помощи.

харьков

Киллеры (их было как минимум двое, возможно, трое) скрылись с места преступления на автомобиле. В городе была введена операция «Сирена». Вскоре полиция нашла машину, ее бросили недалеко от места преступления и подожгли.

харьков

Полиция пока что устанавливает личности пострадавших. По информации харьковского сайта «Город Х», целью стрелков мог быть Григорий Исаков, бывший участник клуба «Оплот», ранее уже переживший покушение.

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Сумской мужчина устроил стрельбу. Оружие пошло в ход после бытового конфликта между двумя группами молодых людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

поклонская

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

октябрь

Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

харьков

В Харькове прогремел взрыв: в сеть попало первое видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер