Украинская Формула Мира должна ответить на вопрос о нашем общем будущем, — Вадим Новинский

Политика

Народный депутат Украины Вадим Новинский предлагает свой вариант решения самой главной проблемы страны.

«Нам нужна Украинская Формула Мира, которая понятна, приемлема и отвечает на болезненный вопрос о том, каким же будет наше общее будущее. „Формула Штайнмайера“, вокруг которой ведутся многочисленные споры, не является такой всеобъемлющей формулой — она дает кратковременные рецепты, способствующие тому, что коллективный Запад скажет: „Видите? Не стреляют, живут в рамках одного государства — значит, мы достигли цели“. „Формула Штайнмайера“ страдает от избытка формализма, а потому нам нужна собственная формула национального примирения», — пишет он.

Новинский видит эту формулу так: «В ней три объединяющих начала: Гуманность — Диалог — Соборность Украины.

Именно гуманность и преодоление войны как преступления против человеческой жизни должны объединить политиков и общество при решении вопроса о признании и поддержке мирного плана. Речь идет о восстановлении единого гуманитарного пространства, чего невозможно достичь без внутренних компромиссов… Важнейшую роль в поиске компромисса должны сыграть украинские СМИ, сыгравшие ранее далеко не самую положительную роль в углублении конфликта и в создании особой атмосферы ненависти. Необходим «информационный разворот». Давно пришло время ведущим медиа согласовать своего рода «мирную информационную политику», которая помогла бы людям преодолеть страхи, исключала бы пропаганду силовых сценариев и ущемления прав тех, кто проживает на территориях, пострадавших от войны. Необходимо научиться видеть друг в друге сограждан, а не врагов. Ведь научились жить в рамках одной страны северяне и южане после Гражданской войны в США? Томас Карлейль определял нацию как общность людей, объединенных совместным будущим — и именно на будущем необходимо делать акцент".

«В мирном процессе не может быть победителей и проигравших, потому что у мирной жизни нет баталий и боевых действий на поражение. В процессе создания общего гуманитарного поля я также вижу важную роль, которую может сыграть Украинская Православная Церковь — институт, имеющий не только авторитет и влияние по обе стороны линии конфликта, но и многовековой опыт организации гражданского диалога, преодоления последствий войн», — считает политик.

«Необходимо понимать, что окончательный мир придет на нашу землю не скоро. Мир не наступает сразу после того, как высохнут чернила на подписанных мирных договорах. Мир — это длительный процесс, и во многих странах к его достижению идут очень долго. Ведь война — это не просто взаимные ненависть и обиды. Это человеческие трагедии, горе, лишения, потеря родных и близких. Но наша задача — сделать все, чтобы этот процесс прошел максимально быстро. А значит — мы должны работать на восстановление доверия. Именно доверие — этот тот цемент, который должен укрепить нашу страну и заложить прочный фундамент нашего дальнейшего развития», — резюмирует автор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко считает, что мир на кремлевских условиях — самоубийство для Украины.

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