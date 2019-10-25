Происшествия

В Харькове прогремел взрыв: в сеть попало первое видео

В Харькове случился взрыв в районе железнодорожного вокзала. По информации очевидцев, мужчина совершил самоподрыв. Сила взрыва была такой, что пострадавшему оторвало голову.

Как сообщает Telegram-канал 1654, на место происшествия прибыла полиция и оградила район взрыва.

Напомним, приблизительно в то же время основные силы полиции Харькова были брошены на операцию «Сирена» в городе. Спецоперацию пришлось проводить после стрельбы возле крупного супермаркета. Группировка из двух либо трех человек обстреляла мужчин на парковке и скрылась на автомобиле.

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