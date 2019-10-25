24.90 / 25.19 27.54 / 28.00
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове прогремел взрыв: в сеть попало первое видео

13:59 25 октября 2019 2690
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове случился взрыв в районе железнодорожного вокзала. По информации очевидцев, мужчина совершил самоподрыв. Сила взрыва была такой, что пострадавшему оторвало голову.

Как сообщает Telegram-канал 1654, на место происшествия прибыла полиция и оградила район взрыва.

Напомним, приблизительно в то же время основные силы полиции Харькова были брошены на операцию «Сирена» в городе. Спецоперацию пришлось проводить после стрельбы возле крупного супермаркета. Группировка из двух либо трех человек обстреляла мужчин на парковке и скрылась на автомобиле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

поклонская

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

октябрь

Пора прощаться с бабьим летом: синоптики рассказали о погоде на выходные

осень в саду

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Стало известно, кого киллеры расстреливали в Харькове

В Харькове расстреляли «авторитета» по прозвищу Жора Боксер: новые подробности ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер