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Общество и люди

Дифтерия в Ужгороде: иностранных студентов защищают от травли

14:08 25 октября 2019 73
Студенты Ужгородского национального университета
Инф. «ФАКТОВ»

Студенты Ужгородского национального университета обратились к жителям города в защиту студентов-иностранцев, которые заболели дифтерией. Обращение обнародовано на сайте вуза.

В публикации указывается, что учащиеся поражены волной дискриминационных комментариев в адрес студентов-иностранцев медицинского факультета № 2, которые недавно заболели дифтерией.

«Можно понять, когда горожане боятся, что они или их дети заболеют опасной болезнью. Но при этом надо помнить, что все мы (независимо от национальности) — чьи-то дети. Но мы здоровы, а они уже больны, им сейчас очень нужны помощь и поддержка.

Ни один врач или чиновник от медицины не подтвердил тот факт, что студенты-иностранцы «привезли» инфекцию из-за рубежа. Напротив, известный врач-инфекционист Виктор Петров, который первым обследовал больных, отметил, что болезнь имеет штамм местного происхождения".

Ранее сообщалось, что дифтерия уже диагностирована в Киеве.

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